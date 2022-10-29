وزراء الخارجية العرب يناقشون تدخلات تركيا وإيران في ليبيا والعراق وسوريا

يبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها. وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء اليوم الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري. ويبحث الاجتماع أيضا ملف سد النهضة ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة. ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر المقبل. وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل". التتبع