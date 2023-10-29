السفير حسام زكي: فلسطين تجهز ملفا بجرائم إسرائيل في غزة لتقديمه أمام العدل الدولية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن فلسطين تجهز ملفا بجرائم قوات الاحتلال ورئيس الوزراء نتينياهو بحق الشعب الفلسطيني في غزة؛ لتقديمه أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منوها بأن حصيلة ضحايا الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة بلغت أكثر من 8 آلاف شهيد، وهدمت 300 ألف منزل في غزة.

ولفت إلى أن الموقف الأمريكي هو الأكثر تأثيرا على إسرائيل، موضحا أن المجموعة العربية في نيويورك حصلت على تأييد دول كثيرة من الاتحاد الأوروبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار، ولا بد من أن يوجد معطيات جديدة للعودة لمجلس الأمن مرة أخرى، مشددا على أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة جماعية بالقطاع.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إلى أنه حان الوقت لإصلاح منظومة الأمن، واستخدام الفيتو يكون مبنيا على رغبة الدولة وقناعاتها وليس مطالب الدول الأخرى.