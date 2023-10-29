الصحة العالمية: التحذيرات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في غزة مثيرة للقلق البالغ

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التقارير الواردة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي تفيد بتلقيهم تهديدات إسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في غزة، «تثير القلق البالغ».

وجدد التأكيد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أنه «من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر».

وشدد على «أهمية حماية الرعاية الصحية دائمًا بموجب القانون الإنساني الدولي».

The @PalestineRCS report of evacuation threats to Al-Quds hospital in Gaza is deeply concerning.



We reiterate - it’s impossible to evacuate hospitals full of patients without endangering their lives.



Under International Humanitarian Law, healthcare must always be protected. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 29, 2023

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها «تلقت تهديدات شديدة اللهجة من قبل قوات الاحتلال، بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه».

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن «محيط مستشفى القدس يشهد منذ ساعات الصباح، غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل».

من جانبها، بثت قناة «الجزيرة» لقطات حية، اليوم الأحد، ترصد القصف الإسرائيلي العنيف بمنطقة تل الهوى في غزة.

ورجح مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، أن «الغارة مكونة من عدة صواريخ»، قائلًا إنها «تستهدف شارع الصناعة الذي لا يبعد سوى بضعة أمتار عن مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني».

وذكر أن «الاحتلال يستخدم قنابل الدخان والفسفور بشكل مكثف، لاسيما في مناطق: حي الزيتون والصبرة وتل الهوى، التي يقع فيها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني».