الصحة العالمية: التحذيرات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في غزة مثيرة للقلق البالغ

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التقارير الواردة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي تفيد بتلقيهم تهديدات إسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في غزة، «تثير القلق البالغ».

وجدد التأكيد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أنه «من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر».

وشدد على «أهمية حماية الرعاية الصحية دائمًا بموجب القانون الإنساني الدولي».

The @PalestineRCS report of evacuation threats to Al-Quds hospital in Gaza is deeply concerning.



We reiterate - it’s impossible to evacuate hospitals full of patients without endangering their lives.



Under International Humanitarian Law, healthcare must always be protected.