صحة غزة: ارتكب خلال الساعات الماضية 56 مجزرة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية، 56 مجزرة راح ضحيتها 302 شهداء، غالبيتهم من النازحين إلى جنوب القطاع الذي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الاحتلال تعمد ارتكاب المجازر ضد العائلات الفلسطينية، مردفا: «إجمالي العائلات المفقودة في العدوان 881، راح ضحيتها 6120 شهيدا».

ولفت إلى أن «عددًا من العائلات لازالوا موجودين تحت الأنقاض»، قائلًا إن «وزارة الصحة تلقت 1870 بلاغًا بحق مفقودين تحت الأنقاض، بينهم 1020 طفلًا حتى اللحظة».

وذكر أن إجمالي الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 8005 شهداء، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة إلى 20 ألفًا و242 جريحا.