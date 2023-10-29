غلق مخبزين لمدة شهر وتحرير 13 محضرا للمخابز بأبو حمص في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية أبو حمص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا في مجال المخابز على النحو التالي "ضبط مخبزين أنتجا خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرامًا و25 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهما، وغلقهما لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.

فيما تم ضبط 3 مخابز أنتجوا خبزًا ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، ومخبز أنتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وكانت الحملة برئاسة تامر مبارك، وبرفقة علي أبوزيد مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.