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إسرائيل: لن نسمح باستخدام ستارلينك في غزة

د ب أ
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 4:43 م | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 4:43 م

قالت إسرائيل إنها ستمنع استخدام نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في غزة، بعد العرض الذي قدمه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.

وأعلن ماسك أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابع لشركة "سبيس إكس" يمكن أن يساعد في استعادة الاتصالات في غزة التي انقطعت جراء القصف الإسرائيلي.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، في منشور على موقع "إكس" تويتر سابقا، إن "حماس ستستخدمه (نظام ستارلينك) في الأنشطة الإرهابية"، بحسب زعمه.

وأضاف الوزير الإسرائيلي "ربما يكون ماسك على استعداد لجعل استخدام النظام مشروطا بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم!".

وكان ماسك قد أعلن أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" سيساعد في استعادة الاتصالات المنقطعة لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا والعاملة في غزة، حيث انقطعت الاتصالات مع قيام إسرائيل بتوسيع هجومها البري في قطاع غزة الضيق أول أمس الجمعة.

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