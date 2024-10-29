أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم 2024

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حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2024، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم، الإثنين، حفل الجوائز السنوية للكرة الذهبية، بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجلة «فرانس فوتبول».

وتفوق أنشيلوتي على العديد من الأسماء الأخرى مثل، لويس دي لافوينتي وبيب جوارديولا وتشابي ألونسو وليونيل سكالوني وجيان جاسبريني، وذلك بفضل قيادته ريال مدريد هذا العام لتحقيق لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

ولم يتسلم أحد الجائزة بعد مقاطعة ريال مدريد للحفل بقرار يسبقه بساعات معدودة.

وجاء قرار ريال مدريد بعد علم النادي بعدم تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية، والمتوقع أن تمنح للإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي.

لذا قررت إدارة ريال مدريد التراجع عن سفر كافة عناصر البعثة إلى باريس، والبقاء في مدريد، تضامنا مع فينيسيوس.