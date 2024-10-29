عشرات الشهداء والجرحى في تجدد قصف الاحتلال على لبنان

استُشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، مساء اليوم الاثنين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان بلغت حتى أمس الأحد 2710 شهداء، و12592 جريحا.

واستُشهد 22 مواطنا اليوم، جراء غارات على مدينة صور وبلدة الرمادية جنوب لبنان، وبلدات بريتال، وبوداي، والرام، في البقاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدن: صور، وبعلبك، والنبطية، وبلدات: الخيام، والهرمل، وصريفا، وبيت ليف، وتبنين، والرام، ويونين، وسرعين، وقصرنبا، وتمنين التحتا، والعسيرة، ومشاريع القاع، وحدث بعلبك، وطير حرفا، وتمنين الفوقا، والحلانية، وعربصاليم، وعدشيت، والنبطية الفوقا، وخربة سلم، ورومين، وزوطر الشرقية، وعلمان، والبرغلية، وجبال البطم، وبافليه، وبرج الملوك، والصرفند، وشمع، والقليلة، وطاريا، وبرج قلاويه في جنوب لبنان والبقاع.