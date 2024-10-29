حماس: منفتحون على أي مقترحات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار نهائيا

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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قوله إنهم استجابوا لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أبو زهري: " منفتحون على أي مقترحات تنهي العدوان على قطاع غزة. منفتحون على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة شعبنا وتوقف إطلاق النار نهائيا".

وقال القيادي في حماس إن "العدو اعتقل أكثر من 600 فلسطيني لا نعلم مصيرهم حتى الآن" و"العدو يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا".

وتابع: "العدو يواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة خاصة في الشمال. العدو تعمد تدمير البنية التحتية الطبية وموارد الدفاع المدني في قطاع غزة".

وأكد أنه "لم يعد مقبولا من قادة وأحزاب أمتنا بيانات الشجب والاستنكار. ندعو إلى فرض كسر الحصار عن قطاع غزة فورا".

كما دعا "الدول المطبعة مع العدو إلى قطع علاقاتها معه فورا، وممارسة كل ضغط ممكن على داعمي الاحتلال ومموليه".

ووجه التحية "لكل قوى المقاومة في لبنان واليمن والعراق وغيرها"، داعيا "كل القوى الحية إلى الانخراط في مواجهة مفتوحة مع العدو".