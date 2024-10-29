مصرع طفلة غرقا في بالوعة صرف صحي ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها في بالوعة صرف صحي بقرية كوم النور التابعة لمركز سمسطا ببني سويف.

وكان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز سمسطا، على جثة طفلة داخل بالوعة بالقرية.

وتشكلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، لإجراء التحريات حول الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لطفلة تدعى "فيروزم.م، عامين"، والمختفية منذ صباح أمس الإثنين، في بالوعة مكشوفة بالقرية، تم انتشال جثة الطفلة .

وتبين من خلال الفحص، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية بالجسد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفلة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وتحريات المباحث حول الحادث.