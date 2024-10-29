حزب الله ينفذ 25 عملية نوعية حتى اللحظة ضد إسرائيل

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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وصدر عن "حزب الله"، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، 25 بيانا جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":



- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:40 من مساء اليوم الاثنين، للمرة الثانية، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من مساء اليوم الاثنين، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية".

- "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من مساء اليوم الاثنين، مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية".

- "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من مساء اليوم الاثنين، مستعمرة ميرون بصلية صاروخية".

- "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب اليوم الاثنين، مستعمرة إيفن مناحم بصلية صاروخية".

- "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب اليوم الاثنين، مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب اليوم الاثنين، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الاثنين، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الاثنين، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الاثنين، موقع رأس الناقورة البحري بمسيّرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بدقة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من بعد ظهر اليوم الاثنين، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بمحلقة انقضاضية كبيرة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

- "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين، مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة".

-"في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين، صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا".

-"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الاثنين، للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:06 من ظهر اليوم الاثنين، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني بصلية صاروخية.

- "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الاثنين، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".

-"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح اليوم الاثنين، للمرة الرابعة، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من صباح اليوم الاثنين، للمرة الثالثة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.

- "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:05 من صباح اليوم الاثنين، شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية أصابة هدفها بدقة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح اليوم الاثنين، للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الاثنين، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

- "كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من فجر اليوم الاثنين، لآليات وجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمهم باتجاه تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ما أدى إلى احتراق آليتين ووقوع الجنود بين قتيل وجريح".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من فجر اليوم الاثنين، للمرة الثانية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من فجر اليوم الاثنين، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية".