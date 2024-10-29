النمسا تعلن إصابة 8 من جنودها في قوة اليونيفيل بجروح طفيفة بلبنان

أعلنت وزارة الدفاع النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن 8 من جنودها في قوة حفظ السلام "اليونيفيل" أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في لبنان.

وفى الوقت ذاته أعلنت قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان ، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إصابة عدد من جنودها بجروح طفيفة بصاروخ أطلق من شمال المقر العام لليونيفيل في جنوب لبنان وعلى الأرجح أطلق من قبل "حزب الله"،بحسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

وقال البيان "أصاب صاروخ بعد ظهر اليوم المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، مما أدى إلى اندلاع حريق في ورشة تصليح أليات. لم يكن جنود حفظ السلام في الملاجئ وقت وقوع الحادث. وبينما أصيب بعض جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، فإنه ولحسن الحظ لم يصب أحد بجروح خطيرة".

وأضاف البيان "تم إطلاق الصاروخ من شمال المقر العام لليونيفيل، على الأرجح من قبل حزب الله أو مجموعة تابعة له، وقد فتحنا تحقيقاً في الحادث".

وتابع البيان "إننا نذكّر حزب الله وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن أي هجوم متعمد عليهم هو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701".