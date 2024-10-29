رابطة العالم الإسلامي تدين حظر إسرائيل أنشطة أونروا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشدِّ العبارات إقدام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إمعانٍ ممنهجٍ لانتهاكات سلطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف سياسياً وعسكرياً أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي بيانٍ للرابطة،التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها ، اليوم الثلاثاء ، جدّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الدعم والتضامن مع الأونروا في مهمّتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين"، محذراً" من خطورة تداعيات هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتي تقوّض كلّ الجهودِ المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل."

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، قد صادقت أمس الاثنين على مشروع قانون ضد "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس، وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.