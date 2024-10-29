طهران تتهم واشنطن بالتواطؤ مع إسرائيل في الهجمات على أراضيها

اتهمت إيران يوم الاثنين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة بأنها "متواطئة" مع إسرائيل في هجماتها ضد البلاد بتقديمها الخبرة الفنية والمعدات العسكرية المتقدمة، محذرة من أنها "سوف تتحمل تبعات ذلك".

وأدلى سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بهذا التحذير خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي دعت إليه حكومته بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد فجر يوم السبت الماضي.

وفي حين أن إيران أكدت أنها "تؤيد الدبلوماسية" لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز السلام، قال إيرواني إنها تحتفظ بالحق "في الرد في الوقت الذي تختاره على هذا العمل العدواني" الذي قامت به إسرائيل.

ومن جانبه، وصف سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، إيران بأنها "اليد الخفية" وراء حماس في غزة وحزب الله في لبنان، مشيرا إلى إطلاقها في أول أكتوبر الجاري ما لا يقل عن 180 صاروخا باتجاه إسرائيل.

وقال: "وعدنا بأن أفعالهم لن تمر دون رد". وأضاف: "اختار قادة إيران الاعتداء على إسرائيل، وزعزعة استقرار المنطقة وإطلاق الفوضى. لقد وعدونا بالدمار. ونحن قد ردينا بقوة"، ولكن أيضا بـ "ضبط النفس".

لكن دانون حذر من أن أي عمل عسكري إيراني إضافي "سيقابل بعواقب سريعة وحاسمة".

وحث إيران على التوقف عن "السعي المتهور نحو الهيمنة من خلال العنف والإرهاب"، قائلا إن إسرائيل لن تتردد في حماية شعبها وسيادتها.