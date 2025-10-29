ثقافة الإسكندرية تواصل الأنشطة الفنية والتوعوية بمدارس بشاير الخير

تواصلت الأنشطة الفنية والتوعوية لفرع ثقافة الإسكندرية بمدارس مدينة بشاير الخير، ضمن فعاليات المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة للتنمية المجتمعية.

وشهدت مدرسة غيط العنب الابتدائية لقاء بعنوان "كيف نبني مستقبلا أخضر"، تناول خلالها الدكتور أحمد العدل من جهاز شئون البيئة، مصادر التلوث البيئي والمخاطر التي تهدد الإنسان،

مقدما مجموعة من النصائح والإرشادات لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة قراءة واطلاع ضمن نشاط المكتبة المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفي، كما أقيمت ورشة فنية لتعليم أساسيات التجريد الفني، مع التعريف بالألوان الساخنة والباردة، تلاها ورشة تصميم لوحات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر تدريب الفنانتين سلمى الوقدي ورانيا محمد إبراهيم.

وفي مدرسة الشهيد محمد محمود حربي، قدم إسلام عبد الرحمن من شركة مياه الشرب بالإسكندرية محاضرة بعنوان "أهمية المياه وترشيد استهلاكها"، تحدث خلالها عن أهمية المياه لصحة الإنسان، ودورها الحيوي في تنشيط الجسم، موضحا آليات ترشيد الاستهلاك المنزلي.

واختتم اليوم بورشة تصميم لوحات فنية معبرة، وأخرى لتعليم الطباعة بالاستنسل تدريب الفنانتين شاهندة غريب وهبة حسن، مسئولة النشاط.

نفذت الفعاليات من خلال المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة الفنانة د. منال يمني، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة خلال شهر أكتوبر من أنشطة مكثفة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.