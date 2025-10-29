 استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 4:41 ص القاهرة
استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 4:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 4:27 ص

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنياء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 9 آخرين بينهم طفل ورضيع، وفقدان عدد من المواطنين تحت الأنقاض".

وأضافت أن مواطنا آخر قتل وأصيب آخرون "في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

كما ذكرت: "استشهد 5 مواطنين في قصف الاحتلال مركبة في أحد شوارع مدين خان يونس جنوب القطاع... كما استشهد مواطن وطفل في قصف استهدف شقة سكنية لعائلة القدرة في حي الأمل غرب خان يونس".

وأضافت الوكالة أن "طائرات الاحتلال قصفت بعدد من صواريخ الاستطلاع محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة"، دون تسجيل إصابات.

وأشارت إلى سلسلة غارات استهدفت مخيم الشاطئ، ومحيط شارع أبو حصيرة، غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة استهدفت حي الزيتون شرق المدينة، وغارات على مدينتي دير البلح وخان يونس، فضلا عن قصف مدفعي شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء الثلاثاء عن توجيه الجيش بشن هجمات قوية وبشكل فوري على قطاع غزة، بعد اتهامات لحركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.


