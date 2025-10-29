الصحة العالمية تعرب عن قلقها من مقتل 460 مريضا بمستشفى الولادة في الفاشر بالسودان

أعربت منظمة الصحة العالمية عن عميق قلقها وصدمتها إزاء الإبلاغ عن مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا في مستشفى الولادة السعودي في الفاشر بالسودان، بشكل مأساوي، في أعقاب الهجمات الأخيرة واختطاف عاملين صحيين.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه وقبل هذا الهجوم الأخير، تحققت المنظمة من 185 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في السودان، وأسفر ذلك عن 1204 حالة وفاة و416 إصابة بين العاملين الصحيين والمرضى منذ بداية النزاع في أبريل 2023.

وتابعت المنظمة أنه وقع 49 هجوما من هذه الهجمات في هذا العام وحده، ما أسفر عن مقتل 966 شخصا.

وأشارت المنظمة إلى أنه يجب أن تتوقف جميع الهجمات على مرافق الرعاية الصحية على الفور دون قيد أو شرط، ويجب حماية جميع المرضى والعاملين الصحيين والمرافق الصحية بموجب القانون الإنساني الدولي، ووقف إطلاق النار.