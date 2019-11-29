زعيم كوريا الشمالية يعرب عن «رضاه الكبير» بشأن نجاح اختبار قاذفة صواريخ متعددة ضخمة

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الجمعة، عن "رضاه الكبير" عن نجاح اختبار نظام إطلاق متعدد لإطلاق الصواريخ الضخمة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن هذا الاختبار أثبت التفوق العسكري والفني لنظام الأسلحة وموثوقيته القوية.

وأضافت أن قادة الجيش الشمالي أعربوا عن امتنانهم للزعيم الذي شهد تطور الكثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي هذا العام من أجل التعزيز العسكري والتقني للجيش الشعبي الكوري.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مما يقدر بأنها قاذفة صواريخ متعددة الفوهات من "يونيبو" شرق البلاد نحو البحر الشرقي.

ويمثل هذا الاختبار التجريبي الثالث عشر للأسلحة الذي أجرته كوريا الشمالية هذا العام، والاختبار الرابع لنظام إطلاق الصواريخ كبيرة الحجم، والذي يقدر بأن يبلغ قطره 600 ملليمتر.

ومن جهتها، أعربت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن أسفها الشديد إزاء سلسلة إطلاق المقذوفات، قائلة إن ذلك لن يساعد على تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.