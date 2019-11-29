رئيس وزراء سابق في سلوفاكيا يطالب باستعادة الذهب السلوفاكي من بريطانيا

طالب رئيس وزراء سابق في سلوفاكيا برلمان بلاده بضرورة إرغام البنك المركزي في البلاد على استعادة الذهب السلوفاكي الذي يتم الاحتفاظ به لدى بريطانيا، قائلا إن التاريخ أثبت أنه "لا يمكن الثقة في الحلفاء".

وكان روبرت فيكو تولى رئاسة الحكومة في سلوفاكيا خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010، ثم عاد لقيادة البلاد في الفترة من عام2012 وحتى استقالته في عام 2018.

وقال فيكو، الذي يتولى حاليا زعامة أكبر حزب سياسي في سلوفاكيا، إن حزبه يسعى إلى عقد جلسة برلمانية خاصة للتداول بشأن هذه القضية.

ونقلت "بلومبرج" عن فيكو قوله: "الذهب ليس في مأمن لدى بريطانيا بسبب قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي واحتمالات حدوث أزمة اقتصادية عالمية."

وأضاف: "لا يمكنك الثقة في أوثق الحلفاء بعد اتفاقية ميونخ"، في إشارة إلى المعاهدة التي أبرمتها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في عام 1938، وتم بمقتضاها السماح للزعيم النازي أدولف هتلر بالاستيلاء على أجزاء من دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة.

وأردف بالقول: "يمكن أن اضمن أنه إذا حدث شيئ ما، فلن نرى جراما واحدا من هذا الذهب، لذلك دعونا نقوم بهذه المسألة في أقرب وقت ممكن".