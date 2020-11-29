اختفاء نصب معدني بعد ظهوره بشكل غامض في صحراء يوتا الأمريكية

ذكر مسؤولون في ولاية يوتا الأمريكية، أن نصبا معدنيا كان قد ظهر بشكل غامض في صحراء الولاية الأسبوع الماضي، اختفى بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي.



وأكد مكتب إدارة الأراضي في ولاية يوتا في بيان، أن النصب المعدنى أزيل "من قبل طرف غير معروف"، مضيفا أن ذلك النصب كان يعتبر ملكية خاصة وبالتالي لم تتم إزالته من قبل المكتب.



وكان مسؤولون من إدارة السلامة العامة في يوتا قد اكتشفوا لأول مرة الهيكل المعدني في 18 نوفمبر.



وجذب ذلك النصب المعدني الغامض اهتماما إعلاميا واسع النطاق وأدى إلى ظهور نظريات تتعلق بأنه من عمل كائنات فضائية.



وغرس النصب المعدني بشكل غير قانوني في الصخور الصحراوية على أرض عامة تملكها الحكومة، وتردد أنه أزيل مساء الجمعة.