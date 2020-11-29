الرئيس اليمني يؤكد الحرص على تحقيق السلام الشامل واستعادة وبناء الدولة

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تأكيده الحرص على تحقيق السلام، وأنه من هذه الرؤية الواضحة انطلقوا بكل حرصٍ نحو مبادرات السلام.



وأشار الرئيس اليمني في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال اليمني، الي إصرار اليمن على الهدف الذي لن يتم التراجع او الحيد عنه، وهو إنهاء المشروع الانقلابي وكافة مشاريع التقسيم والتجزئة، تلك المشاريع التي صادرت فكرة الدولة ودمرت مؤسساتها وعرضت اليمن للانكشاف المر والخطير في هذه اللحظة الغادرة من تاريخنا.



وأضاف هادي انه تمت محاولات لترميم التصدّع الذي احدثته الميليشيات الحوثية في جسد الوطن، وبذل جهد من أجل استيعاب هذه الجماعة المتمردة والمسكونة بأوهام التملك ودعاوى الحق الإلهي في النسيج الوطني منذ لحظة الحوار الوطني وفي كل محطات ومبادرات السلام، مشيرا الي أنه من منطلق المسؤولية نتوق إلى سلام عادل وشامل يُبنى على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل، سلام يحفظ الحقوق ويصون كرامة الإنسان ويبني دولته.



وأضاف الرئيس اليمني أنه من خلال رؤية السلام ذهبت الحكومة اليمنية في مسار رأب الصدع اليمني ومحاولات توحيد الصف الوطني من أجل استعادة وبناء الدولة ومؤسساتها الوطنية وتوحيد الجهود حول هذا الهدف النبيل، فتم التوجه إلى اتفاق الرياض والالتزام به بهدف وحدة الصف حول المشروع الوطني ونزع فتيل التوتر والخلاف والصراع ووضع الوطن على أعتاب مرحلة جديدة من الحرية والبناء والنماء والاستقرار.