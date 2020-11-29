مصرع طبيبة غرقًا خلال الغوص بأحد شواطئ مدينة نويبع

لقيت شابة مصرعها غرقًا في البحر أثناء ممارسة رياضة الغوص بأحد شواطئ نوبيع بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء اخطارًا بغرق فتاة تدعى هبه عبد المقصود إبراهيم البحيري، 27 عامًا، طبيبة القلب والأوعية الدموية، بمعهد القلب القومي بالجيزة، خلال تواجدها بصحبة صديقتها لممارسة رياضة الغوص بمنطقة كامب "عروس البحر" بمدينة نويبع.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنها في حالة إغماء وجرى نقلها إلى مستشفى نويبع العام لمحاولة انقاذها، ثم جرى تحويلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي عقب دخولها في غيبوبة تامة، ولقيت مصرعها بعد محاولة إنقاذها داخل المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.