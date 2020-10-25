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كوريا الجنوبية تعزز جهودها ضد إنفلونزا الطيور

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:05 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:05 م

عززت كوريا الجنوبية، جهودها للحد من انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، فيما سجلت البلاد أول حالة إصابة بمزرعة بط للمرة الأولى منذ 32 شهرا، طبقا لما ذكرته وزارة الزراعة الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، إن البلاد أكدت أمس السبت أول حالة من سلالة "إتش.5.إن.8" لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين دواجن محلية في مزرعة بط بمدينة "جيونجياب" في إقليم "نورث جيولا" على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول.

وأضافت الوزارة، أن الحالة المؤكدة الأخيرة في إحدى المزارع، تم تسجيلها في مارس 2018.

وسلالة "إتش.5.إن.8" من إنفلونزا الطيور هي نفس نوع السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور التي تم اكتشافها بين طيور برية في كوريا الجنوبية هذا العام، وهذه المرة الأولى من حوالي عامين وثمانية أشهر، التي يتم فيها تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن محلية.

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