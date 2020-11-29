الإمارات والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وقيادتهما، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما.