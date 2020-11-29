الشرطة تعتقل 81 شخصا في فرنسا في أعقاب احتجاجات بشأن قانون أمني

اعتقلت الشرطة في فرنسا 81 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، بعد احتجاجات تم تنظيمها في العديد من المدن، ضد وحشية الشرطة وقانون أمني جديد مثير للجدل، طبقا لتقارير.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" عن وزارة الداخلية قولها إن الاعتقالات جرت بعد أن تظاهر حوالي 133 ألف شخص، في العديد من المدن، و46 ألف في باريس وحدها.

وأضافت الوكالة أن المنظمين ذكروا لاحقا أن 500 ألف شخص شاركوا في المسيرات، فيما شارك 200 ألف في باريس.

وفي باريس، حيث اندلعت أعمال شغب منفصلة، أقام متظاهرون متاريس وألقوا أشياء على الشرطة وأصيب 23 رجل شرطة، طبقا لقوة الشرطة بالمدينة.

وفي مدينة "رين"، استخدم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتم تنظيم مزيد من المظاهرات في مدن ستراسبورج ومارسيليا وليون.

تأتي تلك المظاهرات بعد أن شهدت فرنسا حادثين ، حظيا باهتمام إعلامي واسع لوحشية الشرطة. فقد استخدمت الشرطة يوم الاثنين الماضي القوة لإخلاء مخيم للمهاجرين ويوم الخميس الماضي، ظهر مقطع فيديو لرجال شرطة يضربون منتجا موسيقيا أسود.