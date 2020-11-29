 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. كوبا: ندعم فلسطين بقوة - بوابة الشروق
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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. كوبا: ندعم فلسطين بقوة

فلسطين - ارشيفية
فلسطين - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:51 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:51 م
أحيا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز اليوم الأحد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وشدد على موقف كوبا الداعم لفلسطين.

وكتب برونو رودريجيز في تغريدة أوردتها وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية "كوبا تكرر دعمها المُطلق لحل عادل ودائم يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

يُشار إلى أنه في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181، الذي نص على إقامة "دولة يهودية" و"دولة عربية" في فلسطين، على أن تكون القدس كيانًا منفصلًا، يخضع لنظام دولي خاص.

ويسلط اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الضوء على حق هذا البلد في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي نزحوا منها.

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