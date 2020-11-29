يعرض لأول مرة فيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الجمعة ٤ ديسمبر المقبل، في التاسعة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم بطولة الفنانين إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا، تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، تأليف وإخراج أمير رمسيس.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.