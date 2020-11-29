حكومة إسرائيل تصادق اليوم على خصم أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية

يصادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل في جلسة اليوم الأحد، على خصم 600 مليون شيكل من العائدات الضريبية الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن "المبلغ المخصوم هو نفسه الذي دفعته السلطة الفلسطينية للمسجونين في إسرائيل ولأبناء عائلاتهم خلال عام 2019 المنصرم".

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي استمرارا لاجتماعين عُقدا مؤخرا مع الطرف الفلسطيني، حيث تم إبلاغه بهذا القرار الإسرائيلي.

وامتنعت السلطة الفلسطينية عن استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بموجب قرارها وقف العمل بالاتفاقيات ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، علما أن تلك الأموال تشكل نحو ثلثي موازنتها.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل من 60 إلى 70% من الموازنة الفلسطينية.