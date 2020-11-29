 حكومة إسرائيل تصادق اليوم على خصم أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 10:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

حكومة إسرائيل تصادق اليوم على خصم أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية

علم فلسطين
علم فلسطين
د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:38 ص

يصادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل في جلسة اليوم الأحد، على خصم 600 مليون شيكل من العائدات الضريبية الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن "المبلغ المخصوم هو نفسه الذي دفعته السلطة الفلسطينية للمسجونين في إسرائيل ولأبناء عائلاتهم خلال عام 2019 المنصرم".

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي استمرارا لاجتماعين عُقدا مؤخرا مع الطرف الفلسطيني، حيث تم إبلاغه بهذا القرار الإسرائيلي.

وامتنعت السلطة الفلسطينية عن استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بموجب قرارها وقف العمل بالاتفاقيات ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، علما أن تلك الأموال تشكل نحو ثلثي موازنتها.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل من 60 إلى 70% من الموازنة الفلسطينية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك