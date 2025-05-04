باكستان تمنع السفن التي تحمل العلم الهندي من دخول موانئ البلاد

أعلنت وزارة الشئون البحرية الباكستانية، حظرا فوريا على دخول السفن التي ترفع العلم الهندي إلى الموانئ الباكستانية.

وأصدرت الوزارة إشعارًا رسميًا بهذا الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنه لن يتم السماح لأية سفينة تحمل العلم الباكستاني بالرسو في الموانئ الهندية أيضًا، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وكانت باكستان قد طالبت أمس الأول الجمعة، من حلفائها الخليجيين المساعدة في تهدئة التوترات مع الهند عقب الهجوم المميت الذي وقع في 22 أبريل على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير والذي راح ضحيته 26 شخصا أغلبهم من الهندوس. وألقت الهند باللائمة في الهجوم على باكستان وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

وحظرت نيودلهي استيراد جميع السلع من باكستان أو المنقولة عبرها وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، وأعلنت تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند .

ومنطقة كشمير المتنازع عليها منقسمة بين الهند وباكستان وتطالب كليهما بأحقيتها فيها بالكامل وخاضتا حربين عامي 1948 و1965 بشأن كشمير.