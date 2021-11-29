هنأ المستشار محمود كامل الرشيدي، الذي نظر قضية محاكمة القرن التي تم فيها محاكمة الرئيس الراحل حسني مبارك، قناة «صدى البلد» بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشينها، قائلا: «مبارك لصدى البلد والنائب محمد أبو العينين».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في الاحتفالية بمرور 10 سنوات على انطلاق القناة، أن صدى البلد كان لها دروًا كبيرًا خلال المحاكمة، موضحًا أن هذا الدور كان صادقًا أمينًا وأنه كان حريصًا منذ لحظة النطق بالحكم على عدم الحديث إعلاميا.

وأشار إلى أنه دعا جميع المحطات لنقل المحاكمة ببث مباشر على الهواء مباشرة؛ حتى يرى الشعب ما يحدث، موضحًا أن الجميع اعتذر عن النقل المباشر عدا قناة «صدى البلد» التي قبلت بنقل المحاكمة.

وأوضح أن هذا الأمر تم التوافق عليه برعاية النائب محمد أبوالعينين، مؤكدًا أن المحطة كان لها دورًا فعال لوصول الحقائق للشعب ومعرفة تفاصيل المحاكمة خاصة أنه كانت «قضية شعب ومحاكمة نظام».