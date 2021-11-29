ألمانيا: جهاز أمني يبدي قلقه من تنامي النزعة المتطرفة بين معارضي تدابير كورونا

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أبدت السلطات الأمنية في ولاية سكسونيا الألمانية قلقها حيال تنامي النزعة المتطرفة بين معارضي تدابير الحماية من وباء كورونا.

وقال رئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولاية، ديرك-مارتين كريستيان، اليوم الاثنين إن " فكرة المقاومة العنيفة للقواعد الديمقراطية تعد حاليا من المطالب المعيارية لحركة منكري كورونا".

وأضاف الاحتجاجات المناوئة لقيود كورونا ازدادت عدوانية على مدار الجائحة تحت تأثير يمينيين متطرفين مثل الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم "مواطنو الرايخ" والمعادين للسامية.

وأعرب كريستيان عن اعتقاده بأن التعديات العنيفة على أفراد شرطة وصحفيين بالإضافة إلى التعديات اللفظية على رئيس حكومة الولاية ميشائيل كريتشمر أظهرت على نحو واضح تجاوز هؤلاء الأشخاص لـ" الخطوط الحمراء".