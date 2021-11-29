 بولندا تسجل 20 ألفا و574 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 20 ألفا و574 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 9:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 9:10 ص

سجلت بولندا 20 ألفا و574 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 51 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و507 آلاف و828 إصابة، والوفيات إلى 83 ألفا و37 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 41 مليونا و536 ألفا و389 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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