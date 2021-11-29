أستاذ إعلام دولي: التنظيمات الإرهابية تبحث عن ركوب موجة التريند بأفعالها المتطرفة

أكد الدكتور كريم الدمنهوري، أستاذ الإعلام الدولي والصحافة بجامعة دنفر الأمريكية، أن تنظيم داعش الإرهابي نشر ما لا يقل عن 3 آلاف منتج إعلامي في عام 2020 مع مزاعم الرئيس الأمريكي السابق ترامب وقتها بأن داعش انتهت على أرض الواقع، موضحا أن الصراع اليوم في الإعلام المعاصر على جذب انتباه وسائل الإعلام.

وأضاف الدكتور كريم الدمنهوري، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن صاحب الفضل في وجود هذه الجماعات هو تنظيم القاعدة الذي استخدم المدونات، وخرج داعش من رحم نظام القاعدة الإعلامي وطورته بعد ذلك.

وأوضح الدكتور كريم الدمنهوري، أستاذ الإعلام الدولي والصحافة بجامعة دنفر، أن التنظيمات الإرهابية تبحث عن ركوب موجة التريند بأفعالها المتطرفة ويرون أن اللعبة في يد الإعلام بنسبة 50%، متابعا: "داعش تستخدم الوسائط البصرية بشكل مكثف وتخطط للسيطرة على فكر الأطفال بنشر انفوجرافات وكتب للتأثير عليهم".