مباحث الفيوم تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص ملقاة بأرض زراعية

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاة في الأراضي الزراعية بعد العثور عليه من قبل الأهالي.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الأراضي الزراعية بطريق الفيوم أبشواي بجوار مدرسة الأورمان.

وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي وبقيادة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، وتبين من معاينة الجثة أنها لشاب في العقد الثالث من العمر وبه عدة طعنات متفرقة بالجسد.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام.