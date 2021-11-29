الفيفا يعلن إقامة تصفيات أوقيانوسيا لكأس العالم في قطر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن بطولة مصغرة ستقام في قطر خلال الفترة بين 14 و30 مارس المقبل لحسم تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتشهد البطولة المصغرة مشاركة تسعة منتخبات يجرى تقليصهم إلى ثمانية منتخبات في البداية، وذلك بعد انسحاب ساموا الأمريكية وساموا.

وستقام مباراة فاصلة واحدة بين المنتخبين صاحبي أقل تصنيف بين منتخبات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بحيث يتأهل منهم منتخب واحد، ويشارك في البطولة المصغرة ثمانية منتخبات فقط.

ويخصص لاتحاد أوقيانوسيا نصف مقعد في نهائيات المونديال، حيث سيشارك الفائز في تصفيات القارة في الملحق القاري المقرر في يونيو المقبل.

ولم يجر إقامة تصفيات أوقيانوسيا منذ أواخر عام 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن صباح اليوم إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقررة في الإمارات، في الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير 2022 .

وأضاف الفيفا أن القرعة المقررة اليوم الاثنين في مدينة زيوريخ السويسرية ستحدد المباريات الثماني التي ستشهدها البطولة.

وكانت الإمارات قد حصلت على حق استضافة مونديال الأندية بعد انسحاب اليابان من الاستضافة وتأجيل البطولة لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد نسخة 2021 من مونديال الأندية مشاركة أبطال القارات، الأهلي وتشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي وبالميراس البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ومونتيري المكسيكي إلى جانب الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة المستضيفة.