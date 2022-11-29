وزير الخارجية السويدي: مستعدون لدعم أوكرانيا حتى تنتصر على روسيا

أكد وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، أن بلاده مستعدة لمواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا حتى تتمكن من تحقيق الفوز لينتهي الصراع ويسود السلام والاستقرار.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيلستروم قوله، خلال تصريحات تليفزيونية، "مستعدون لفعل المزيد والمزيد، بعد كل شيء، نساعد أوكرانيا، وتساعدنا أوكرانيا جميعًا على هزيمة روسيا، ولن نضمن السلام والاستقرار في المستقبل، إلا من خلال هزيمتها في الحرب، ويجب استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، ويجب أن يكون لحكومة أوكرانيا الكلمة الأخيرة في كل هذا، ولكن في النهاية، الهزيمة العسكرية لروسيا هي الشيء الوحيد الذي سيحل هذا الصراع".



وأوضح "أن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية السويدية لأوكرانيا كانت أكثر تكلفة من التكلفة الإجمالية لجميع سابقاتها، مشيرا إلى أن هزيمة أوكرانيا ستكون بمثابة إشارة لجميع الدول الاستبدادية بأن الحرب لا تزال وسيلة ممكنة، وإن عفا عليها الزمن، لتحقيق أهداف سياسية"، وأكد "سيكون ذلك غير مقبول على الإطلاق، السويد بلد مسالم للغاية حقًا، لكننا ندرك فورًا الحروب التي من الضروري الفوز فيها".



وكانت السويد أعلنت عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في 16 نوفمبر الجاري، بقيمة 720 مليون كرونة سويدية، وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والمركبات ومعدات الشتاء وما إلى ذلك.