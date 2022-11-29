واردات الدول الأوروبية من الغاز الروسي تزداد بنسبة 42% في 10 أشهر

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 42% بين يناير وأكتوبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وذكرت الصحيفة، أن حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه من روسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بلغ 17.8 مليار متر مكعب.

ووفقا للصحيفة، يمثل الغاز الطبيعي المسال الروسي 16% من إجمالي واردات الغاز المنقولة بحرا في الدول الأوروبية خلال الفترة المشمولة، وكان المشترون الرئيسيون هم بلجيكا وإسبانيا وهولندا وفرنسا.

واستقبلت أوروبا 62.1 مليار متر مكعب عبر خطوط أنابيب الغاز، من الغاز الروسي منذ بداية العام، وتشير هذه البيانات إلى أن العالم القديم ليس مستعدا للتخلي تماما عن الغاز من روسيا.

واقترحت المتخصصة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك آن صوفي كوربو، أن روسيا قد ترفض يوما ما تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال.

وتابعت كوربو، أن الأوروبيين سيضطرون في هذه الحالة إلى "شراء الغاز في السوق الفوري الأكثر تكلفة".

وتعتقد أن روسيا، يمكنها نشر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في دول مثل بنغلاديش وباكستان، وبيع الغاز بأسعار منخفضة "لكسب مزايا سياسية" و"للضغط على الأوروبيين".