بولندا: لن نسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ باتريوت

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات الخاصة لها.

وقال مورافيتسكي، للصحفيين ردًا على سؤال حول إمكانية نقل "باتريوت" إلى أوكرانيا "لا، أنظمة "باتريوت" الخاصة بنا، والتي نأمل أن نتلقاها قريبًا، ستعمل بالتأكيد على حماية السماء البولندية، لأن هذه ليست سوى البطاريات الأولى التي تصلنا"، وفق وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها البولندية بشأن تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي "باتريوت" في البلاد.

بعد ذلك طرح رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الوطني، ماريوش بلاشتشاك، فكرة نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية على أراضي أوكرانيا، وليس في بولندا.