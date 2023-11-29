قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن جهود بلاده أثمرت في الأسبوع الماضي، عن هدنة إنسانية تم تمديدها، ذاكرا أن الهدنة سمحت بدخول المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها قطاع غزة.



وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن، اليوم الأربعاء: "نتطلع إلى خطوات إضافية من مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، نود أن نرى تطبيقا عادلا للقانون الدولي بمعايير واحدة".



وتابع: "آن الآوان لاتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل"، مشيرا إلى مرور 7 أسابيع كارثية على الشعب الفلسطيني في غزة.



وقال: "نتواصل عن كثب مع الشركاء الدوليين سعيا لخفض التصعيد".



ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.