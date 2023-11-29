بابا الفاتيكان يشارك في الاجتماع العام الأسبوعي رغم توعك صحته

حضر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الاجتماع العام الأسبوعي في الفاتيكان اليوم الأربعاء، رغم شعوره بالتعب.

واشتكى الحبر الأعظم (86 عاما) خلال الاجتماع قائلا "مازالت أشعر أنني لست على مايرام مع هذه الإنفلونزا". وقال إن صوته "واهن".

وبحسب الفاتيكان، أصيب رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالإنفلونزا منذ مطلع الأسبوع الماضي.

واضطر بابا الفاتيكان إلى إلغاء رحلة مقررة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي يبدأ غدا الخميس في إمارة دبي، عملا بنصيحة أطبائه. ويحتفل فرنسيس بعيد ميلاده الـ87 الشهر المقبل.

وفي لقاء اليوم الأربعاء، اضطر فرنسيس الأول الأرجنتيني المولد، للاستعانة برجل دين آخر في تلاوة النص الذي يتليه بنفسه في العادة، بينما جلس بجواره. ويستعين الحبر الأعظم بعصا خلال المشي بسبب مشكلة في ركبته.

وكان فرنسيس الأول سيتوجه إلى دبي يوم الجمعة، لثلاثة أيام لحضور قمة التغير المناخي. وكان وقتها سيكون أول رئيس للكنيسة الكاثوليكية يحضر المؤتمرات.

ومن المحتمل أن فرنسيس سوف ينضم للمؤتمر عبر رابط فيديو لإلقاء كلمة يوم السبت، ولكن الخطط الدقيقة ليست معلومة بعد.