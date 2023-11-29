مقتل شخص إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة جزيرة ياكوشيما اليابانية

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري"، في المياه الواقعة قبالة جزيرة ياكوشيما في جنوب غربي اليابان، وتأكد مقتل رجل بالقرب من موقع الحادث.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن الطائرة من طراز "سي في -22"، المخصصة لقاعدة يوكوتا الجوية في غرب طوكيو والتي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، اختفت من على شاشات الرادار عند حوالي الساعة 0240 بعد الظهر، بينما كانت تقل على متنها ثمانية أشخاص، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع اليابانية.

وقال خفر السواحل الياباني الذي أرسل سفن دورية وطائرات لتمشيط المنطقة، إنه تأكد من وجود ما يبدو أنه كمية كبيرة من حطام الطائرة أوسبري، تطفو على سطح البحر.

ويعتقد أن موقع الحادث يقع على بعد نحو كيلومتر واحد شرق جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما.

وأفادت تقارير، بأن النيران اشتعلت في المحرك الأيسر للطائرة أثناء سقوطها، بحسب ما قالته حكومة مقاطعة كاجوشيما.

وقال خفر السواحل، إن الطائرة "أوسبري" كانت تعتزم الطيران من القاعدة العسكرية الأمريكية في إيواكوني بمقاطعة ياماجوتشي في غرب اليابان، إلى قاعدة كادينا الجوية في مقاطعة أوكيناوا.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن أولويتنا القصوى هي إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت تفاصيل الحادث.

وكان خفر السواحل، تلقى في البداية مكالمة طوارئ بشأن وقوع الحادث في حوالي الساعة 0245 بعد الظهر.