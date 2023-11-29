وزير الخارجية القطري: نتطلع لاتخاذ مجلس الأمن قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2712 بشأن الأزمة في غزة، خطوة أولى على الطريق الصحيح.

وأضاف في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن «الخطوة تطلب الدعوة لهدن ممتدة وممرات إنسانية عاجلة، والإفراج عن المحتجزين، والامتناع عن حرمان المدنيين من الاحتياجات الأساسية».

وأعرب عن تطلعه لخطوات إضافية من المجلس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية، وتأمين وصولها دون عراقيل للمحتاجين كافة في كل أنحاء قطاع غزة.

وشدد على أهمية إنشاء آلية لمراقبة المساعدات عبر المعابر وخطوط المواجهة، ودعوة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.