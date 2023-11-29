واشنطن بوست تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقات تبادل الأسرى المستقبلية بين إسرائيل وحماس

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المحادثات التي أجريت في قطر بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول في قطاع غزة وإمكانية إجراء صفقة تبادل جديدة، شهدت الاتفاق على 5 فئات من الأسرى سيتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على مثل هذه الصفقات.

وبحسب الصحيفة، فإن الفئات الخمس هي: الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والمجندات، ورجال الاحتياط، والرجال في الخدمة العادية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا حتى قبل أسرهم أو ماتوا أثناءه.

ووفقا للتقرير فإن عدد الاسرى الذين ينتمون لهذه الفئات يزيد بكثير عن 100 شخص، لكن المصدر رفض تقديم رقم محدد، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

في غضون ذلك، قال ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، إن هناك "احتمالا لتمديد وقف إطلاق النار لأيام إضافية على مستويين. المستوى الإنساني، والذي يتضمن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى، وعلى المستوى السياسي المتعلق بكيفية إنهاء الحرب والحصار على قطاع غزة"، وتابع: "هذا يفتح الباب للتعامل مع تبعات ما حدث وإبرام صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى".

من جهته، قال مسئول سياسي إسرائيلي إن "الأمر يعتمد على سلوك حماس"، على حد تعبيره.

وأضاف: "بخصوص المحادثات الخاصة بالاتفاقية الجديدة فإن الاقتراح الشامل سيناقشه المستوى السياسي قريباً".