تحدث المدرب الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني الأسبق لأندية أستون فيلا وسندرلاند عن تجربته مع اللاعبين المصريين المحترفين.

وقال بروس عبر القناة الأولى: "أتذكر جميع اللاعبين المصريين الذين دربتهم وخصوصا أحمد المحمدي مع أندية هال سيتي وسندرلاند وأستون فيلا، أنا ممتن للغاية لقيادة لاعب مثله، عمرو زكي وأحمد حسام ميدو كانا لاعبين رائعين وأحمد فتحي أيضا شخصية رائعة .. ومن الصعب أنسى هؤلاء اللاعبين وبالطبع كانوا مصدر سعادة وفخر خلال مسيرتي".

وتابع: "عمرو زكي كان رائعا ولكن بعد رأس السنة سلوكياته تغيرت.. الجميع كان يتوقع له الكثير لكن الأمور تحولت معه بشكل جنوني في إنجلترا.. هو كان قويا ورائعا ولكن أنا حزين لأن الأمور انتهت بالوضع الذي انتهت به، منذ نحو 30 عاما قابلت العديد من المصريين، ولكن لأول مرة أتعامل مع لاعب باحترافية المحمدي".

وأضاف: "محمد صلاح واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وهو الأعظم في مسيرة المحترفين المصريين وقدم أفضل مستوى، هو لاعب محترف ويمتاز بالمهارة العالية وأرفع القبعة له، هو لاعب متكامل".

وختم ستيف بروس تصريحاته قائلًا: "الأهلي فاوضني منذ نحو 5 سنوات لتولي تدريبه وأنا سعيد لهذا الأمر بخوض تجربة جديدة ولكن لسبب أحتفظ به لنفسي لم تنجح المفاوضات".