 مصر تحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

هايدي صبري
نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 12:27 م | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 12:27 م

تشارك مصر المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يُحتفل به في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة، تؤكد مصر مجددًا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتحيي صمود شعبه الباسل أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

كما تواصل مطالبتها بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتعرب مصر عن أسفها لتزامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع ما يواجهه من عدوان غاشم، وتؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، تنظم جمهورية مصر العربية مؤتمرًا وزاريًا دوليًا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر المقبل في القاهرة، لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية.


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