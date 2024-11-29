اتحاد الصناعات: تراجع أسعار الأرز 700 جنيه للطن

أعلن رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن تراجع أسعار طن الأرز بمقدار 700 جنيه على مدار الأسبوع الماضي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إن السوق يخضع لقانون العرض والطلب، فحينما يزيد العرض على الطلب تنخفض الأسعار، والعكس صحيح.

وأشار إلى توافر المعروض من الأرز بشكل كبير يفوق الطلب منذ شهرين، مناشدا المستهلكين الاكتفاء بشراء احتياجاتهم دون اللجوء إلى التخزين، الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ نتيجة لزيادة الطلب.

وأكد أن المساحات المزروعة من الأرز لم تزد عن العام الماضي، ولكن الإنتاجية زادت نتيجة تغير نمط الاستهلاك، مشيرا إلى أن الانخفاض في الأسعار وتوافر المعروض يشمل سلعا أخرى في السوق؛ وليس الأرز وحسب.