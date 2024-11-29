وزير خارجية إسبانيا: نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل

أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، عدم بيعهم أسلحة لإسرائيل، مؤكدا ضرورة دعم الجيش اللبناني.

وقال ألباريس: "نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام"، مشددا على أنهم لا يسمحون "للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئنا".

وأضاف: "علينا دعم الجيش اللبناني وهو ركيزة للاستقرار الداخلي ولتطبيق القرار 1701 بشكل كامل".

وفيما يتعلق بغزة، أشار إلى أن "الأونروا لا بديل عنها وهي عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة".

وفي أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إلغاء عقد لشراء ذخيرة لجهاز الشرطة من شركة إسرائيلية، ليشمل التزام الحكومة ليس فقط عدمَ بيع الأسلحة لإسرائيل بل وشراءَها من إسرائيل أيضا.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في وقت سابق، أن الشرطة الوطنية الإسبانية، كانت قد وافقت على شراء أكثر من 15 مليون رصاصة من عيار 9 ملم بقيمة 6 ملايين يورو (حوالي 6.48 مليون دولار) من شركة "جارديان ليميتد" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسبانيا كانت قد أوقفت بيع الأسلحة إلى إسرائيل في أكتوبر 2023، مع بداية الحرب على غزة.