عضو بالكنيست عن الليكود: ينبغي اقتطاع جزء من القطاع

قال عضو الكنيست بحزب الليكود أفيخاي بوفارون، إنه "يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سواء أقرت تسوية أم لا".

وأضاف بوفارون: "ينبغي تسوية شمال غزة بالأرض واقتطاع جزء من القطاع"، مشيرا إلى أنه "بعد أن نكمل أهداف الحرب سندرس الاستيطان في غزة وإذا كان سيعزز أمن الجنوب".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين غربيين قولهم إن إسرائيل لا تبدو مهتمة بتقديم تنازلات، وإنها لا تزال متشككة في الأفكار الأمريكية والعربية لإدارة غزة بعد الحرب.

وأكد المسئولون الغربيون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينتظر تولي ترامب منصبه قبل تغيير موقفه من المحادثات مع حركة حماس، وأن الحركة تسعى للبقاء في السلطة بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.