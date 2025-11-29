سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم، بإخلاء مقر التلفزيون الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إعلان مقدمي أحد البرامج اضطرارهم إلى وقف بث القناة على الهواء مباشرة، مع انطلاق إنذار الحريق.

ووفقًا لموقع «فرانس إنفو»، أصدرت الجهات الحكومية الإنذار، وذكر أن «الشرطة ووحدة من الكلاب البوليسية متواجدة حاليًا في الموقع للتحقيق».

وقبل أسبوعين، اضطرت قناة BFMTV الفرنسية، إلى إخلاء مقرها الرئيسي للسبب نفسه.

وفي 15 نوفمبر، اضطر جميع موظفي BFM وRMC إلى مغادرة مكاتبهم لأكثر من ساعتين، واتُخذ هذا القرار «بعد أن تلقت شرطة باريس رسالة تهديد ادعى فيها شخص مجهول زرع عبوات ناسفة في المبنى وهدد بتفجيره».