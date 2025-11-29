حماس: أهالي غزة لم يلمسوا تحسنا حقيقيا في تدفق المساعدات للقطاع

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الفلسطينيين في غزة لم يلمسوا تحسنًا حقيقيًا في تدفق المساعدات إلى القطاع.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة صفا، اليوم السبت، أن أغلب الشاحنات التي تدخل القطاع تجارية ولا تحمل مساعدات إنسانية للسكان.

وأوضح أن الأرقام المعلن عنها بشأن المساعدات التي دخلت قطاع غزة غير صحيحة.

وتابع: «الاحتلال يتعمد خرق الاتفاق وأبلغنا الوسطاء بكل التفاصيل».

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 350 مواطنا بينهم 198 من الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال ونساء ومسنين بنسبة 56.6% على مدار 47 يومًا منذ وقف إطلاق النار.

وأضاف في تقرير، أن بين الشهداء 130 طفلا و 54 امرأة و14 مسنًا، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع السبعة الماضية، يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وسط صمت عالمي مريب.